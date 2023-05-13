Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав — Finance.ua
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Нові норми ЄС: водіїв старше 65 років зможуть позбавити прав

Особисті фінанси
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Уже в січні 2024 року набудуть чинності нові норми ЄС. Зокрема, водіям старше 65 років для продовження дії водійських прав доведеться пройти психологічне обстеження. Про це пише видання inPoland.
Запровадження нових норм, що посилюють вимоги до людей похилого віку за кермом, керується метою підвищення безпеки дорожнього руху. Це частина діяльності Європейського Союзу в рамках проекту «Vision Zero», метою якого є зменшення кількості ДТП і, як наслідок, зменшення смертельних випадків.
Психологічні тести, які проводитимуть для осіб старше 65 років під час відновлення водійських прав, мають на меті виявити можливі проблеми з концентрацією та оцінити загальний психічний стан літніх водіїв. У разі негативного результату продовжити права керування транспортним засобом буде неможливо.
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Проте на цьому плани Єврокомісії не закінчуються. Посадовці розглядають ідею запровадження курсів підвищення кваліфікації для водіїв старших 70 років.
Також в ЄК не виключають видачу літнім водіям документа на менший термін — наприклад, на 5 років. Деякі експерти настільки суворі, що пропонують для людей старше 75 років призначати огляди щороку. Водії у віці від 65 до 75 років будуть змушені проходити огляд кожні два роки.
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За матеріалами:
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