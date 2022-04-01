Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури — Finance.ua
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Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури

Вчора 12:46Нерухомість
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Після війни нові будинки в Україні проектуватимуть та зводитимуть на кшталт ізраїльських — з обов’язковим укріпленим підземним паркінгом.
Про це у соцмережах повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков після відвідування Харкова, де окупанти знищили обстрілами майже 1300 житлових багатоповерхових будинків, 70 шкіл, 54 садочки, 16 лікарень.
«Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій», — заявив Кубраков.
До слова, всі нові будинки в Ізраїлі будуються вже з бомбосховищем. Крім того, в квартирах мають бути «кімнати безпеки» — індивідуальні бомбосховища, які мають вистояти у випадку потрапляння ракети.
За матеріалами: Build Portal
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