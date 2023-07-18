Нові акцизні марки в Україні: коли почнуть діяти і навіщо вони потрібні — Finance.ua

Нові акцизні марки в Україні: коли почнуть діяти і навіщо вони потрібні Сьогодні 07:01

Нові акцизні марки в Україні: коли почнуть діяти і навіщо вони потрібні

З 1 вересня в Україні стане обов’язковим використання марок акцизного податку нового зразка.

Попередній дизайн водяного знаку на захищеному папері був незмінним з 2003 року. Це призвело до появи значної кількості підробок, про що свідчать дані, зокрема Служби безпеки України. У результаті український бюджет недоотримував мільярди гривень, а виробництво марок акцизного податку зменшилося з 5,3 млрд штук у 2012 році до 2,6 млрд штук у 2022 році.

Посилення захисту паперової марки акцизного податку буде забезпечено завдяки зміні графічного дизайну, появі прихованих елементів захисту та голографічного захисного елементу з прихованою спектральною міткою.

Навіщо змінюють акциз? Так, для виготовлення марки акцизного податку використовуватиметься захисний папір з водяним знаком нового зразка. Право на його виготовлення надається Національному Банку України, а право інтелектуальної власності належатиме виключно державному підприємству «Поліграфічний комбінат «Україна». Це унеможливить виготовлення марки будь-ким іншим, окрім зазначеного державного підприємства. Як на акцизну марку в цілому, так і на захисний голографічний елемент, право інтелектуальної власності належатиме також виключно «Поліграфічному комбінату «Україна».

Водночас усі сертифіковані виробники голографічної продукції в Україні можуть співпрацювати з Поліграфкомбінатом щодо постачання спеціальних захисних матеріалів.

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Попри безпрецедентний ефект в унеможливленні підробки акцизної марки, питома вага захисного голографічного елемента у вартості однієї марки становить лише 8 коп., оскільки кількість такого погонного метра складає в середньому 1765 шт. При цьому вартість марки акцизного податку з урахуванням голограми залишиться незмінною — на рівні 35 копійок для алкогольних напоїв та 16 коп. для тютюну.

Натомість враховуючи суттєвий приріст замовлень на нові зразки марок із посиленим рівнем безпеки, у бюджет держави від сплати акцизного податку надійдуть десятки мільйонів гривень. Ці кошти можна буде додатково витратити на посилення наших Сил оборони.

Також нова марка акцизного податку матиме всі передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами України літеро-цифрові та кодові позиційні познаки. Це сприятиме подальшому впровадженню електронної системи контролю за обігом марок акцизного податку Track&Trace або інших цифрових технологій.

borgexpert За матеріалами:

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