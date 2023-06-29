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З нового року в Україні запрацює електронна акцизна марка — ухвалено закон

Казна та Політика
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З нового року в Україні запрацює електронна акцизна марка — ухвалено закон
З нового року в Україні запрацює електронна акцизна марка — ухвалено закон
Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 8287, яким запроваджується електронна акцизна марка — інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету В Р Данило Гетманцев.
«Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь», — зазначив Гетманцев.
Передбачається, що е-марка надасть можливість:
  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:
  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.
Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.
Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.
Таким чином, практичне впровадження електронної акцизної марки можна прогнозувати з січня 2024 року.

Довідка Finance.ua:

  • Водночас минулого тижня Кабмін затвердив нові зразки паперових акцизних марок для алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
  • ДПС доручено забезпечити виготовлення та продаж нових марок акцизного податку з 25 серпня 2023 року. Марки попереднього зразка припинять продавати з 1 вересня 2023 року.
  • Процес обміну старих акцизних марок на нові, а також знищення старих — триватиме до 2025 року.
  • У цьому зв’язку у фінансовому плані на 2024 рік у витратній частині Кабмін доручив передбачити витрати, пов’язані зі знищенням марок акцизного податку старих зразків та виготовленням, безоплатним обміном та доставкою продавцю марок акцизного податку нового зразка.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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