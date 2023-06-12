NovaPay розмістила дебютний відкритий випуск облігацій — Finance.ua

NovaPay розмістила дебютний відкритий випуск облігацій Сьогодні 10:43 — Фондовий ринок

«НоваПей Кредит», що входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн.

Про це повідомила компанія.

Облігації можна придбати строком від 1 до 18 місяців, а ставка доходності залежатиме від строку і сягатиме 20%. Виплата доходу здійснюватиметься на банківський рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів — так само, як і виплата відсотків за депозитами.

«Ми стали першою компанією на українському ринку капіталу у воєнний час, яка випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Ми віримо в національний ринок цінних паперів, віримо в можливості залучення коштів за допомогою його інструментів і плануємо розвиток в Україні. Кошти, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів, що вже ефективно працюють», — коментує Андрій Кривошапко, СЕО NovaPay.

Облігації NovaPay вже є в обігу на вторинному ринку. Їх можуть придбати наші клієнти, наші партнери, наші співробітники, або будь-яка людина, яка забажає інвестувати у цей інструмент. Наразі формується список передзамовлення на цінні папери. Придбати облігації можна легко та швидко у фахівців NovaPay, які підготують і оформлять угоди. Вже восени купити облігації можна буде через мобільний додаток NovaPay та за допомогою оператора-касира у відділенні Нової пошти.

«НКЦПФР вітає розширення лінійки фінансових інструментів для інвестицій і появу на українському ринку капіталу паперів добре відомої і стабільної компанії, — зазначає Руслан Магомедов, Голова НКЦПФР. — Саме в емісіях таких знаних брендів ми також бачимо запоруку розвитку інвестиційного сегменту в такий складний для країни час. Ми сподіваємось на інтерес українських інвесторів до продукту і появу на ринку нових розміщень».

На загальну суму проданих облігацій NovaPay нарахує 1% річних та інвестує ці кошти в допомогу ЗСУ.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.