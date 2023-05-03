Нова Зеландія розширила санкції проти росії — Finance.ua
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Нова Зеландія розширила санкції проти росії

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Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти росії. До списку увійшли силові структури країни-агресора, а також 18 російських підприємств та 9 громадян.
Про це заявила глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута, повідомляє The Guardian.
«Ці санкції стосуються вищого керівництва Федеральної служби безпеки росії (ФСБ), Служби внутрішньої безпеки та розвідки росії, а також інших російських фізичних та юридичних осіб, які розробляють і закуповують зброю, технології та системи зв’язку, а також надають послуги, такі як транспорт і страхування — все це життєво важливо для здатності росії вести війну», — заявила вона.
За словами глави МЗС країни, нові санкції будуть введені і проти низки громадян та підприємств Ірану, які надають пряму військову підтримку рф у її діях в Україні.
Нагадаємо, раніше уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо іранських громадян і підприємств, причетних до постачання росії дронів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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