Нова Зеландія послабить візові правила для залучення іноземних інвесторів — Finance.ua

Нова Зеландія послабить візові правила для залучення іноземних інвесторів
Нова Зеландія пом’якшить візові правила, щоб залучити більше іноземних інвесторів, намагаючись стимулювати економічне зростання.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр імміграції Еріка Стенфорд заявила, що категорія віз для інвесторів стане «простішою і гнучкішою», щоб заохотити їх обирати Нову Зеландію для свого «капіталу, навичок і міжнародних зв’язків».
Зміни, які набудуть чинності з 1 квітня, слідують за нещодавнім пом’якшенням візового режиму, що дозволяє відпочиваючим працювати віддалено під час відвідування країни, що спрямовано на стимулювання туристичного сектору.
Після технічної рецесії в третьому кварталі 2024 року уряд Нової Зеландії шукає шляхи для стимулювання зростання. У січні він оголосив про плани створити Invest New Zealand, частину урядового агентства міжнародного економічного розвитку, яка слугуватиме універсальним центром для іноземних інвестицій.
Поділитися новиною