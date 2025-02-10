Нова Зеландія послабить візові правила для залучення іноземних інвесторів — Finance.ua
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Нова Зеландія послабить візові правила для залучення іноземних інвесторів

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Нова Зеландія пом’якшить візові правила, щоб залучити більше іноземних інвесторів, намагаючись стимулювати економічне зростання.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр імміграції Еріка Стенфорд заявила, що категорія віз для інвесторів стане «простішою і гнучкішою», щоб заохотити їх обирати Нову Зеландію для свого «капіталу, навичок і міжнародних зв’язків».
Зміни, які набудуть чинності з 1 квітня, слідують за нещодавнім пом’якшенням візового режиму, що дозволяє відпочиваючим працювати віддалено під час відвідування країни, що спрямовано на стимулювання туристичного сектору.
Після технічної рецесії в третьому кварталі 2024 року уряд Нової Зеландії шукає шляхи для стимулювання зростання. У січні він оголосив про плани створити Invest New Zealand, частину урядового агентства міжнародного економічного розвитку, яка слугуватиме універсальним центром для іноземних інвестицій.
За матеріалами:
Економічна Правда
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