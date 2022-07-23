Нова Toyota Crown отримала чотири варіанти кузова — Finance.ua

Нова Toyota Crown отримала чотири варіанти кузова Вчора 01:50 — Технології&Авто

Нова Toyota Crown отримала чотири варіанти кузова, www.avtomir.ua

Компанія Toyota вперше представила Crown у далекому 1955 році. Модель стала першим масовим пасажирським автомобілем японської марки. Всі наступні версії моделі були повнорозмірними седанами. Проте цього року японці пішли на радикальні зміни.

Сімейство Crown тепер складається з чотирьох автомобілів: класичний седан, крос-седан, «позашляховий» хетчбек і кросовер, який в компанії називають універсалом.

За своїми габаритними розмірами новий Crown став трохи більшим за попередника (хоча поки що технічні характеристики розкриті тільки для крос-седана). Довжина новинки складає 4930 міліметрів, ширина — 1840 міліметрів, висота — 1540 міліметрів, а розмір колісної бази дорівнює 2850 міліметрів. Для порівняння: Crown всього на 45 міліметрів довший за нинішню Toyota Camry, а відстань між осями у новинки більше на 25 міліметрів.

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Як кажуть у Toyota, у процесі розробки інженери намагалися перенести класичний седан в епоху кросоверів. Нове покоління моделі відрізняється збільшеним дорожнім просвітом, плавними лініями кузова та похилим дахом. Для нової «Корони» доступно 12 кольорів кузова та чотири варіанти оздоблення інтер’єру.

Модель переїхала на нову, жорсткішу, платформу. Спереду встановлені стійки McPherson, ззаду — багатоважільна підвіска. Для крос-седана будуть доступні дві гібридні силові установки: в основі однієї з них знаходиться атмосферник на 2,5 л, а другої — турбомотор 2,4 л. У першому випадку потужність сягає 186 к.с., тоді як у другому — 272 «конячки». Також до складу установок входить нікель-гідридні акумулятори та система повного приводу E-Four.

www.avtomir.ua

У салоні автомобілів знаходиться 12,3-дюймова цифрова панель приладів, яка доповнена екраном мультимедійної системи такого ж розміру. У базі новинка оснащена підігрівом передніх сидінь, клімат-контролем, бездротовою зарядкою та аудіосистемою з шістьма динаміками. У топовій модифікації з’явиться панорамний дах, вентиляція крісел, адаптивна регульована підвіска, 21-дюймові диски, преміальна аудіосистема та набір систем безпеки Safety Sense.

Продаж нового покоління Toyota Crown розпочнеться в Японії до кінця нинішнього року. Також відомо, що Crown знову планують вивести на ринок США, де він не продавався 60 років, а потім ще у 40 країн.

Телеканал 24 За матеріалами:

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