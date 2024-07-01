Нова Toyota Celica може з’явитися вже 2025 року — Finance.ua
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Нова Toyota Celica може з’явитися вже 2025 року

Технології&Авто
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Нова Toyota Celica може з’явитися вже 2025 року
Нова Toyota Celica може з’явитися вже 2025 року
Наприкінці весни на одному з офіційних заходів Toyota згадала про плани відродження деяких спортивних автомобілів на тлі зростання інтересу до машин з ДВС. Одним з таких проектів вважається нове, восьме покоління купе Celica.
За свіжою інформацією, на появу цього автомобіля залишається чекати зовсім недовго.
Як повідомляє японське видання «BestCar», Toyota, яка зняла Celica з виробництва у квітні 2006 року, збирається повернути цю модель в обойму. Причому, дуже скоро. Як дата прем’єри спортивного автомобіля джерело називає Токійський автосалон 2025 року.
Задум керівництва Toyota виглядає наступним чином: підготувати повнопривідне купе з компонуванням сидінь за схемою 2+2, «механікою» та автоматичною трансмісією за ціною приблизно 70 тисяч доларів.
Нова Toyota Celica може з’явитися вже 2025 року
Стверджується, що для проекту вже визначено двигун. Як нього має виступити 2-літровий бензиновий ДВС з турбонаддувом, максимальна потужність якого може становити до 400 кінських сил.
Інші подробиці про новинку Toyota обіцяють розкрити ближче до її презентації, яка, якщо вірити чуткам, за традицією відбудеться у стінах автошоу в Токіо восени наступного року.
За матеріалами:
uamotors
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