Нова програма «єПідтримка» підтримає українських книговидавців — Finance.ua

Нова програма «єПідтримка» підтримає українських книговидавців Сьогодні 04:10 — Казна та Політика

Нова програма «єПідтримка» підтримає українських книговидавців

«єПідтримка» дасть нові стимули для розвитку видавництва та розповсюдження української книги.

Про це йшлося під час зустрічі Першої віцепрем’єр-міністерки України — Міністерки економіки України Юлії Свириденко та Міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького з представниками книговидавничої галузі.

«Книговидавнича галузь сильно постраждала від початку війни. Знищення друкарень, наприклад, харківського «Фактор-Друку», втрата потужностей через тимчасову окупацію, брак доступу до фінансування. Тому Уряд сьогодні має низку ініціатив для розвитку української книги.

Вже діє програма «Національний кешбек». Купуючи українські книги, можна отримати до 10% компенсації від вартості. А у грудні українці отримають тисячу гривень соціальної підтримки, витратити які можна буде на комунальні послуги, донат на ЗСУ чи, зокрема, купити книжку", — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, до програми «Національний кешбек» уже включено 12,5 тисяч українських книг, водночас книгарні продовжують активно приєднуватися до ініціативи. Купуючи українські книги, громадяни можуть отримати від держави кешбек, а отже — підтримати українських книговидавців.

Водночас Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький зазначив, що невдовзі 18-річні українці зможуть отримати сертифікат на купівлю українських книг еквівалентом 900 гривень. Відповідний закон про стимулювання розвитку книговидання та книгорозповсюдження Президент підписав 17 травня. Також Закон передбачає надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть орендну плату за приміщення.

Представники книговидавничої галузі підкреслили, що програма «єПідтримка», запроваджена у 2021 році, мала позитивний вплив. Завдяки цій ініціативі з грудня 2021 по лютий 2022 року українці витратили на книги 1,2 мільярда гривень. Це підвищило попит на українську книгу і допомогло видавцям вистояти на початку повномасштабного вторгнення.

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