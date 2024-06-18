ПАРТНЕРСЬКА
Нова послуга для клієнтів ПУМБ — перекази на карту чи рахунок через TransferGo
Клієнтам ПУМБ доступна нова послуга — отримання переказів з-за кордону, відправлених за допомогою сервісу міжнародних переказів TransferGo.
Як отримати переказ? Просто надайте відправнику переказу наступну інформацію:
- Ім’я та прізвище англійською мовою
- Номер банківської картки (Visa/Mastercard) або банківський рахунок IBAN ПУМБ у валюті переказу (USD чи EUR)
- Країна отримання переказу — Україна.
Грошовий переказ буде зараховано на рахунок ПУМБ без додаткової комісії.
Нагадуємо, що клієнтам ПУМБ доступні перекази коштів від 6 найбільших систем, які працюють на території України: Western Union, MoneyGram, Ria, TransferGo, IntelExpress та Privatmoney. Банк потурбувався аби клієнти завжди могли обирати найбільш зручну, комфортну та вигідну саме для них систему переказу коштів.
Зверніть увагу, що з 1 квітня 2024 ПУМБ знизив комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття.
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