Нова послуга для клієнтів ПУМБ — перекази на карту чи рахунок через TransferGo — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Нова послуга для клієнтів ПУМБ — перекази на карту чи рахунок через TransferGo

Фінтех і Картки
31
Нова послуга для клієнтів ПУМБ — перекази на карту чи рахунок через TransferGo
Нова послуга для клієнтів ПУМБ — перекази на карту чи рахунок через TransferGo
Клієнтам ПУМБ доступна нова послуга — отримання переказів з-за кордону, відправлених за допомогою сервісу міжнародних переказів TransferGo.
Як отримати переказ? Просто надайте відправнику переказу наступну інформацію:
  • Ім’я та прізвище англійською мовою
  • Номер банківської картки (Visa/Mastercard) або банківський рахунок IBAN ПУМБ у валюті переказу (USD чи EUR)
  • Країна отримання переказу — Україна.
Грошовий переказ буде зараховано на рахунок ПУМБ без додаткової комісії.
Нагадуємо, що клієнтам ПУМБ доступні перекази коштів від 6 найбільших систем, які працюють на території України: Western Union, MoneyGram, Ria, TransferGo, IntelExpress та Privatmoney. Банк потурбувався аби клієнти завжди могли обирати найбільш зручну, комфортну та вигідну саме для них систему переказу коштів.
Зверніть увагу, що з 1 квітня 2024 ПУМБ знизив комісію за зняття власних коштів за кордоном до 1,5% від суми зняття.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.