Нова пошта зробила послугу за 1 гривню: як відправити — Finance.ua
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Нова пошта зробила послугу за 1 гривню: як відправити

Фондовий ринок
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З 24 по 26 серпня українці зможуть відправляти та отримувати посилки через поштомати Нової пошти лише за 1 гривню.
Про це повідомили в компанії.
Тариф знижено для поштоматів по всій країні та діє виключно для посилок. Відправка документів за звичайною ціною — 45 гривень.
Кожний клієнт може протягом трьох днів відправити і отримати через поштомат необмежену кількість посилок як із інтернет-магазинів, так і від рідних за акційною ціною. Нагадуємо, що у поштомат можна відправити будь-які речі вагою до 20 кг та розміром 40×60×30 см.
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Щоб отримати послугу доставки за 1 гривню, потрібно:
  • оформити посилку 24, 25 та 26 серпня через поштомат.
  • Сплатити за користування поштоматом може як отримувач, так і відправник — через мобільний додаток, через трекінг на сайті або у відділенні, за умови відправки із поштомату або отримання у поштоматі.
Детальніше про акцію за посиланням https://novaposhta.ua/nezalezhnist/
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За матеріалами:
Finance.ua
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