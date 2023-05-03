«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС — Finance.ua
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«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС

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«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС
«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС
«Нова пошта» відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС, у зв’язку з тим, що уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон:

  • шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки,
  • хрусткі хлібці, сухарі та грінки,
  • готові соуси, кетчупи, гірчицю,
  • консерви з риби або рибної ікри — за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання.
Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон — до 10 кг, уточнили в компанії.

При цьому заборонено відправляти:

  • м’ясо, продукти тваринного походження;
  • продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму;
  • молочні та кисломолочні продукти (в т.ч. консерви зі згущеним молоком);
  • фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в’ялені, засушені, консервовані тощо;
  • горіхи, насіння;
  • каву, чай;
  • рослинні олії;
  • злаки та крупи й борошно, висівки з них;
  • цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу;
  • пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.
З повним переліком товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитись за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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