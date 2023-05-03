«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС — Finance.ua

«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС

«Нова пошта» відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС, у зв’язку з тим, що уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон:

шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки,

хрусткі хлібці, сухарі та грінки,

готові соуси, кетчупи, гірчицю,

консерви з риби або рибної ікри — за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання.

Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон — до 10 кг, уточнили в компанії.

При цьому заборонено відправляти:

м’ясо, продукти тваринного походження;

продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму;

молочні та кисломолочні продукти (в т.ч. консерви зі згущеним молоком);

фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в’ялені, засушені, консервовані тощо;

горіхи, насіння;

каву, чай;

рослинні олії;

злаки та крупи й борошно, висівки з них;

цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу;

пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.

З повним переліком товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитись за посиланням.

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