«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС — Finance.ua

«Нова пошта» відновила відправку продуктів у країни ЄС
«Нова пошта» відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, які прямують до ЄС, у зв’язку з тим, що уряд Польщі зняв обмеження на імпорт та транзит деяких видів харчових продуктів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Оновлений перелік харчів, які можна відправляти за кордон:
- шоколад та шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки,
- хрусткі хлібці, сухарі та грінки,
- готові соуси, кетчупи, гірчицю,
- консерви з риби або рибної ікри — за умови, якщо такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються виключно у заводському неушкодженому пакуванні та не вимагають спеціально температурного режиму зберігання.
Загальна вага продуктів, яка дозволена митними службами до відправки за кордон — до 10 кг, уточнили в компанії.
При цьому заборонено відправляти:
- м’ясо, продукти тваринного походження;
- продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму;
- молочні та кисломолочні продукти (в т.ч. консерви зі згущеним молоком);
- фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в’ялені, засушені, консервовані тощо;
- горіхи, насіння;
- каву, чай;
- рослинні олії;
- злаки та крупи й борошно, висівки з них;
- цукор, сиропи, джеми, варення, фруктові желе, мармелад, пастилу;
- пюре та пасти з фруктів або горіхів, мед натуральний та штучний, фруктові соки, оцет, спеції, яйця.
З повним переліком товарів та вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитись за посиланням.
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