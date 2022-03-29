"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку та забір — Finance.ua

"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку та забір

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

Компанія експрес-доставки «Нова пошта» відновила кур’єрську доставку та забір.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Що це означає? Тепер можна викликати кур’єра на забір вашого товару у зручне для вас місце, а ваші клієнти зможуть отримати замовлення там, де зручно для них: до відділення, пошти або за адресою. Граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуально для кожного населеного пункту.

Тариф на кур’єрську доставку залишається таким же: +30 гривень до тарифу доставки до відділення (для посилок до 30 кг).

Кур’єрська доставка працюватиме щодня, без вихідних, але на одну годину менше за відділення.

На цей час вже працює понад 1800 відділень компанії та понад 6000 поштоматів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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