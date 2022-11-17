"Нова пошта" відкрила два відділення в Херсоні — Finance.ua

"Нова пошта" відкрила два відділення в Херсоні Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

Як повідомила компанія, відсьогодні в місті працюють два відділення. «З 16 листопада кур’єри „Нової пошти“ можуть доставляти мешканцям деокупованого Херсону посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому. Рідні та близькі можуть надсилати такі необхідні їм продукти, ліки, речі тощо. Також після 8 місяців окупації херсонцям знову доступна відправка та отримання посилок вже у двох відділеннях „Нової пошти“. Стаціонарне відділення № 9 працюватиме щодня з 9:00 до 15:00 за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія. Крім того, до кінця тижня мешканці зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо», — йдеться в повідомленні.

Адреси відділення:

стаціонарне відділення № 9 (до 30 кг) — просп. Святих Кирила та Мефодія, щодня з 9:00 до 15:00.

мобільне відділення № 100 (до 10 кг) — просп. Ушакова, щодня з 12:00 до 15:00. Сплатити за послуги можна готівкою, карткою через POS-термінал, через мобільний додаток або відправити посилку за рахунок отримувача.

Відділенні оснащені генератором та старлінком, аби кожен міг зарядити свої пристрої, а в стаціонарному — можна отримати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо.

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