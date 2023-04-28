Нова пошта розповіла, у яких країнах планує відкритись найближчим часом — Finance.ua

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Нова пошта розповіла, у яких країнах планує відкритись найближчим часом

Фондовий ринок
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Нова пошта розповіла, у яких країнах планує відкритись найближчим часом
Нова пошта розповіла, у яких країнах планує відкритись найближчим часом
Поштовий оператор Нова пошта скоригував свої плани щодо виходу на нові ринки Європи та планує відкриття відділень у Німеччині після запуску двох перших відділень у Празі.
Про це розповів співвласник компанії В’ячеслав Клімов у кулуарах Sup Day Forum, організованого Спілкою українських підприємців.
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«Відкриваємось. Все йде за планом. Наразі першою відкриється Чехія. Це станеться на початку червня. Ми плануємо, що точно відкриємось у Празі», — зазначив Клімов.
Друге відділення у столиці Чехії планує відкрити за кілька тижнів після першого. Далі компанія планує відкрити відділення у Німеччині.
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Климов пояснив зсунення термінів відкриття тривалістю бюрократичних процедур.
«Не вимагайте від нас відкриватися строго за графіком. Будь-яка країна має свої особливості. Німеччина є особливо неквапливою країною в бюрократичних процедурах. Саме тому терміни можуть трохи зрушуватись», — зазначив Климов.
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За словами Клімова, у Німеччині компанія розвиватиметься через побудову мережі з партнерами-франчайзі, відповідну модель протестували в Польщі. На його думку, це дозволить значно пришвидшити темпи розвитку.
«Наш партнер у Катовиці вже зараз робить обсяги, які дорівнюють обсягам відділень у Варшаві. Це підтверджує, що франчайзинг працює», — зазначив Клімов.
Компанія не розкриває умов, на яких партнери-франчайзі залучаються до співпраці.

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За матеріалами:
НВ
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