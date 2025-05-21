Європейські концерни програють у глобальній конкуренції — Finance.ua

Європейські концерни програють у глобальній конкуренції
Обсяги продажів і прибутку топ-компаній у Європі сильно відстають від досягнень бізнес-ваговиків у США та Азії.
Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на результати аудиту 1000 найбільших світових компаній, проведених агентством Ernst & Young.
Торішні обсяги продажів великих компаній, акції яких торгуються на фондовому ринку, зросли у бізнесів, зареєстрованих у США — у середньому на 4,5%, у країнах Азії — на 3,2%. У європейських компаній продаж впав приблизно на 1,1%.
Середньозважений показник прибутковості топ-концернів у Європі впав на 6,5%. При цьому в азіатських концернів операційний прибуток зріс на 19,5%, американських — на 8,2%.
Німецькі концерни показали найгірші результати в Європі: їх продаж упав на 3,1%, а прибуток — на 8,5%.
У лістингу EY за кількісним показником домінують США. У рейтингу є 317 великих американських фірм.
Німеччина розташувалася на 4-му місці з 43 компаніями — після Китаю (137) та Японії (110).
Відставання європейського бізнесу обумовлено сильним тиском в умовах глобальної конкуренції, вважає аналітик EY Ян Брорхілкер. Ситуація посилюється загостренням геополітичної напруги та тарифно-митної політики.
Із серйозними викликами зіткнулася європейська виробнича сфера — головна економічна сила на континенті. Сильно постраждало, наприклад автомобілебудування.
Лише небагатьом технологічним компаніям з Європи вдалося пробитися у вищу економічну лігу, і то не на провідні позиції.
У першій десятці рейтингу — сім американських топ-бізнесів, у тому числі Apple, група Google Alphabet, софтверний гігант Microsoft, виробник чипів Nvidia.
Техногігантам нині належить першість та ресурсна влада у світовій економіці. Саме до них стікаються величезні прибутки, що дає їм упевненість та дозволяє розвиватися, інвестуючи мільярди в інновації.
За прибутковістю в рейтингу лідирує нафтова компанія Saudi Aramco з показником 191 млрд доларів США.
З європейських топ-компаній найприбутковішою виявилася британська нафтогазова компанія Shell, посівши 13 місце в аналітиці Ernst & Young.
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