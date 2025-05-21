Moody’s знизило рейтинги п’яти банків США — Finance.ua
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Moody’s знизило рейтинги п’яти банків США

Фондовий ринок
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Moody’s знизило рейтинги п’яти банків США
Moody’s знизило рейтинги п’яти банків США
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило довгострокові рейтинги провідних американських банків, включаючи JPMorgan Chase, Bank of America та Wells Fargo.
Це відбулося після того, як агентство 16 травня виключило США з групи країн з вищим рейтингом Aаа через борг у $36 трлн. Moody’s знизило кредитний рейтинг США до Аа1.
Moody’s знизило довгострокові депозитні рейтинги Bank of America, JPMorgan та Wells Fargo з Aa1 до Aa2 та знизило довгострокові рейтинги кредитного ризику контрагентів деяких дочірніх компаній та філій Bank of New York Mellon та State Street з Aa1 до Aa2.
Зниження суверенного кредитного рейтингу країни викликало хвилювання на світових ринках.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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