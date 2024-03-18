Нова пошта доставляє замовлення з українського OLX у Польщу: вартість та як замовити — Finance.ua

Нова пошта доставляє замовлення з українського OLX у Польщу: вартість та як замовити Сьогодні 15:45

Нова пошта доставляє замовлення з українського OLX у Польщу: вартість та як замовити

Відтепер українці у Польщі можуть замовляти речі із маркетплейса OLX Україна у будь-яке відділення Nova Post.

Вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.

Про це повідомила компанія.

Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Зверніть увагу, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.

Що потрібно

Щоб замовити товар із маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі потрібно:

обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн;

натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу»;

заповнити свої ПІБ українською та обрати місто та відділення Nova Post у Польщі;

сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс «Безпечна угода» українською банківською карткою онлайн;

очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.

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Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка.

Нагадаємо, що в Польщі працюють 40 відділень Nova Post, власна кур'єрська доставка по всій країні та є можливість отримувати та відправляти в Україну із поштоматів InPost.

Детальніше про доставку товарів з OLX Україна в Польщу можна дізнатись за посиланням

Довідка Finance.ua:

Нова пошта вийшла на ринок Італії та відкрила перше відділення.Це вже одинадцята європейська країна, де запрацювала Nova Post;

Нова пошта планує до кінця 2024 року відкрити нові відділення у 18 країнах. До кінця цього року вже відкриються відділення в Італії та Франції;

українці, як в Україні так і за кордоном, часто користуються послугами пошти. Але вони не завжди чітко знають, що і в яких кількостях можна пересилати, щоб не натрапити на вилучення посилки. 8 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову в якій оновлено перелік заборонених посилок в Україні.

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