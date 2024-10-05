Нова Mazda EZ-6 виходить на ринок (фото) — Finance.ua
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Нова Mazda EZ-6 виходить на ринок (фото)

Технології&Авто
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Нова Mazda EZ-6 виходить на ринок (фото)
Нова Mazda EZ-6 виходить на ринок (фото), Фото: CarNewsChina
Нова Mazda EZ-6 надходить у продаж в Китаї. Електрифікованого наступника Mazda 6 продають за ціною від 160 000 до 220 000 юанів ($22 800 — 28 550).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Поки «шістка» Mazda доступна лише на китайському ринку, адже її збирають на підприємстві Changan.
Проте невдовзі почнеться експорт моделі і тестові прототипи Mazda EZ-6 вже бачили в Європі.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Саме Changan допоміг створити седан Mazda EZ-6. У її основі лежить Changan Deepal SL03. Це 4,9-метрове авто з клиноподібним силуетом та високою віконною лінією.
Салон Mazda EZ-6 2024 оздоблено шкірою. Седан отримав невеликий цифровий щиток приладів та крупний 14,6-дюймовий тачскрін, є і проєкція на лобове скло.
Крім того, базова версія оснащена панорамним дахом, електроприводом сидінь, адаптивним круїз-контролем, та акустикою Sony з 14 динаміками.
Модель доступна в гібридних та електричних версіях. Електромобіль Mazda EZ-6 оснащений 258-сильним мотором і доступний з батареями на 56 і 68,8 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 600 км, відповідно.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Плагін-гібриди отримали 218-сильний електромотор і 95-сильний бензиновий генератор. Вони здатні подолати від 130 до 200 км у електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.

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