Нова географія ринку нерухомості: чи стануть новобудови на заході панацеєю для інвесторів — Finance.ua
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Нова географія ринку нерухомості: чи стануть новобудови на заході панацеєю для інвесторів

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Нова географія ринку нерухомості: чи стануть новобудови на заході панацеєю для інвесторів
Нова географія ринку нерухомості: чи стануть новобудови на заході панацеєю для інвесторів
Ринок нерухомості в останні роки зазнав кардинальних змін — інвестори все частіше дивляться в бік об’єктів у західних областях, тоді як в інших областях новобудови все довше чекають на свого покупця. До того ж детальніше розглядають варіанти за кордоном. Але чи новобудови на заході — справді панацея? І наскільки раціонально та безпечно вкладати гроші в об’єкти за кордоном, якщо ви не маєте змоги виїхати з України та наживо ознайомитися з пропозицією? Та що взагалі чекає на ринок нерухомості вже найближчим часом?

Тренди 2024 року

Попри воєнний фактор, найбільш привабливими досі залишаються об’єкти нерухомості в Києві та передмісті. Це пояснюється і тим, що вартість оренди житла тут продовжує зростати. Наприклад, лише з початку осені оренда у Києві подорожчала на 8−12%. А це — гарні новини для інвестора. Крім того, все більше нових об’єктів починають будувати у західних областях, а також на Вінниччині.
У 2024 році інвестори все частіше звертають увагу на готове або майже готове житло, яке може принести заробіток вже у найближчій перспективі. До того ж одним із ключових при виборі нерухомості став безпековий чинник. Для покупців важливо, щоб у будівлі були приміщення подвійного призначення, цокольні поверхи чи підземні паркінги.
Поряд з цим, український ринок нерухомості зіштовхнувся з такими викликами як недобудови та зосередження уваги інвесторів на об’єктах за кордоном. Як діяти в умовах цих викликів, куди все ж таки найвигідніше вкласти заощадження та як отримати гарантований прибуток. На ці та багато питань, що стосуються нерухомості, шукатимуть відповіді експерти ринку вже 9 листопада на конференції «Жити на відсотки».
До речі, одним із партнерів заходу стане Inzhur — перша інвестиційна REIT-компанія України, що об’єднує суспільство для купівлі та співволодіння великою прибутковою нерухомістю.

Чому варто відвідати конференцію «Жити на відсотки»?

Серед тем, які підійматимуть спікери на конференції, будуть:
  • Зміни на ринку нерухомості в Україні (Як війна вплинула на первинний та вторинний ринки нерухомості? Які регіони продемонстрували найбільші зміни?)
  • Інвестиційні можливості в Україні (первинний vs. вторинний, як вибрати надійного забудовника, яка нерухомість користується найбільшим попитом).
  • Альтернативи та перспективи інвестування за кордоном (порівняння інвестиційної привабливості закордонних ринків на прикладі Європи, Близького Сходу та Азії).
  • Прогнози та стратегії на 2025 рік (які сегменти ринку мають найкращі перспективи та який горизонт інвестування в кожному сегменті в умовах війни).
Крім того, темі ринку нерухомості буде присвячена дискусія «Інвестиції у нерухомість: ризики та можливості на 2025 рік». Її модератором виступить Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості для українських онлайнових і телевізійних медіа. До обговорення долучаться Олена Маленкова, керуючий партнер в KDU Realty Group, Ірина Щучко, експерт з інвестицій у нерухомість, інвестор, власник агентства нерухомості в Одесі, Олена Унаньян, директорка з розвитку бізнесу ЛУН та Арсеній Насіковський, молодший партнер групи компаній DIM.
А для тих, хто розглядає додаткові або альтернативні можливості, конференція «Жити на відсотки» пропонує більш детально розглянути варіанти інвестицій у земельні ділянки, в криптовалюту та фондовий ринок. Експерти поділяться власним досвідом, розкажуть про актуальні зміни та пояснять, до чого готуватися інвесторам. Як бонус — учасники заходу отримають можливість долучитися до нетворкінгу, де зможуть завести нові корисні знайомства.
Купуйте квитки на конференцію «Жити на відсотки» просто зараз за посиланням. Почніть інвестувати у своє стабільне майбутнє вже сьогодні!

👉Всі деталі конференції тут👈

За матеріалами:
Finance.ua
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