Нова географія ринку нерухомості: чи стануть новобудови на заході панацеєю для інвесторів — Finance.ua

Нова географія ринку нерухомості: чи стануть новобудови на заході панацеєю для інвесторів Сьогодні 09:35

Нова географія ринку нерухомості: чи стануть новобудови на заході панацеєю для інвесторів

Ринок нерухомості в останні роки зазнав кардинальних змін — інвестори все частіше дивляться в бік об’єктів у західних областях, тоді як в інших областях новобудови все довше чекають на свого покупця. До того ж детальніше розглядають варіанти за кордоном. Але чи новобудови на заході — справді панацея? І наскільки раціонально та безпечно вкладати гроші в об’єкти за кордоном, якщо ви не маєте змоги виїхати з України та наживо ознайомитися з пропозицією? Та що взагалі чекає на ринок нерухомості вже найближчим часом?

Тренди 2024 року

Попри воєнний фактор, найбільш привабливими досі залишаються об’єкти нерухомості в Києві та передмісті. Це пояснюється і тим, що вартість оренди житла тут продовжує зростати. Наприклад, лише з початку осені оренда у Києві подорожчала на 8−12%. А це — гарні новини для інвестора. Крім того, все більше нових об’єктів починають будувати у західних областях, а також на Вінниччині.

У 2024 році інвестори все частіше звертають увагу на готове або майже готове житло, яке може принести заробіток вже у найближчій перспективі. До того ж одним із ключових при виборі нерухомості став безпековий чинник. Для покупців важливо, щоб у будівлі були приміщення подвійного призначення, цокольні поверхи чи підземні паркінги.

Поряд з цим, український ринок нерухомості зіштовхнувся з такими викликами як недобудови та зосередження уваги інвесторів на об’єктах за кордоном. Як діяти в умовах цих викликів, куди все ж таки найвигідніше вкласти заощадження та як отримати гарантований прибуток. На ці та багато питань, що стосуються нерухомості, шукатимуть відповіді експерти ринку вже 9 листопада на конференції «Жити на відсотки».

До речі, одним із партнерів заходу стане Inzhur — перша інвестиційна REIT-компанія України, що об’єднує суспільство для купівлі та співволодіння великою прибутковою нерухомістю.

Чому варто відвідати конференцію «Жити на відсотки»?

Серед тем, які підійматимуть спікери на конференції, будуть:

Зміни на ринку нерухомості в Україні (Як війна вплинула на первинний та вторинний ринки нерухомості? Які регіони продемонстрували найбільші зміни?)

Інвестиційні можливості в Україні (первинний vs. вторинний, як вибрати надійного забудовника, яка нерухомість користується найбільшим попитом).

Альтернативи та перспективи інвестування за кордоном (порівняння інвестиційної привабливості закордонних ринків на прикладі Європи, Близького Сходу та Азії).

Прогнози та стратегії на 2025 рік (які сегменти ринку мають найкращі перспективи та який горизонт інвестування в кожному сегменті в умовах війни).

Крім того, темі ринку нерухомості буде присвячена дискусія «Інвестиції у нерухомість: ризики та можливості на 2025 рік». Її модератором виступить Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості для українських онлайнових і телевізійних медіа. До обговорення долучаться Олена Маленкова, керуючий партнер в KDU Realty Group, Ірина Щучко, експерт з інвестицій у нерухомість, інвестор, власник агентства нерухомості в Одесі, Олена Унаньян, директорка з розвитку бізнесу ЛУН та Арсеній Насіковський, молодший партнер групи компаній DIM.

А для тих, хто розглядає додаткові або альтернативні можливості, конференція «Жити на відсотки» пропонує більш детально розглянути варіанти інвестицій у земельні ділянки, в криптовалюту та фондовий ринок. Експерти поділяться власним досвідом, розкажуть про актуальні зміни та пояснять, до чого готуватися інвесторам. Як бонус — учасники заходу отримають можливість долучитися до нетворкінгу, де зможуть завести нові корисні знайомства.

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