Нова функція Android попереджатиме користувачів про стеження за ними — Finance.ua

Нова функція Android попереджатиме користувачів про стеження за ними 01.08.2023, 00:21 — Технології&Авто

Нова функція Android попереджатиме користувачів про стеження за ними

Google починає вводити в експлуатацію нову функцію операційної системи Android, що покращить конфіденційність користувачів. Тепер ОС попереджатиме власників мобільних пристроїв про невідомі Bluetooth-пристрої, що стежать за ними.

Спеціалісти компанії представили новий функціонал на заході для розробників. Завдання — ускладнити несанкціоноване відстеження користувачів за допомогою пристроїв типу Apple AirTag.

Крім того, у власників Android-смартфонів з’явиться можливість вручну сканувати присутність Bluetooth-девайсів поблизу, а операційна система дасть кілька порад, якщо пристрій виявиться.

Як працюватиме нова функція Android

Користувачі отримуватимуть повідомлення про невідомий фізичний трекер, що знаходиться на відстані від свого власника і досить близько до цільового користувача.

Після цього у вас буде можливість розкрити повідомлення та побачити карту, на якій відмічено переміщення трекера. У користувача також буде можливість натиснути кнопку «Програти звуковий сигнал», змусивши пристрій, що відстежує, видати звук.

Проблема використання AirTags для стеження та сталкінгу виникла практично одночасно з виходом смарт-міток на ринок. З їхньою допомогою окремі зловмисники навіть викрадали автомобілі. А минулого року фахівці попереджали про небезпеку модифікованих Apple AirTag.

Цікаво, що гаджети від Apple часом використовують не за прямим призначенням. Раніше ми розповідали, що правоохоронці США використовували AirTag від Apple для спостереження за китайськими наркоторговцями. В ордері DEA (Управління боротьби з наркотиками США) зазначалося, що це «перший відомий випадок, коли федеральне агентство перетворило пристрій для відстеження місця перебування об'єкта на технологію спостереження за ним».

noworries За матеріалами:

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