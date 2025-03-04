Нова форма фіскальних чеків: чи обов’язково має бути відображений рядок «решта» — Finance.ua

Нова форма фіскальних чеків: чи обов’язково має бути відображений рядок «решта»
У фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.
Про це нагадали у Державній податковій службі України.
Тобто рядок «решта» не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було.
Це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою.
Наприклад, можуть не зазначатися такі реквізити:
- ІПН платника ПДВ — якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;
- УКТЗЕД — якщо товар не підакцизний;
- реквізит марки акцизного податку — якщо товар не маркований;
- рядки 12 — 17 — якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;
- ставки податків — якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.
Довідка Finance.ua:
З 1 березня в Україні запроваджено нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів.
Платники єдиного податку повинні звернути увагу на зміни у фіскальному чеку:
- Додано поле «Решта», де відображатиметься залишок при готівковій оплаті.
- З’явилося поле «Засоби оплати».
- Підписи у полях «Касир» і «Держатель ЕПЗ» більше не передбачені.
- QR-код міститиме посилання для перегляду чека на сайті ДПС.
- Фіскальний номер чека тепер записуватиметься у форматі: ЧЕК № {ФН}.
Поле «Форма оплати» матиме чітко встановлений формат. Наприклад, якщо розрахунок відбувається банківською карткою, вказуватиметься «Безготівкова», а в «Засобах оплати» — «Електронний платіжний засіб».
Детальніше про ці та інші зміни для ФОПів з березня 2025 року — читайте у статті за посиланням.
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