Нова форма фіскальних чеків: чи обов’язково має бути відображений рядок «решта» — Finance.ua

Нова форма фіскальних чеків: чи обов’язково має бути відображений рядок «решта» Сьогодні 19:47

Нова форма фіскальних чеків: чи обов’язково має бути відображений рядок «решта»

У фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чеку.

Про це нагадали у Державній податковій службі України.

Тобто рядок «решта» не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було.

Це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою.

Наприклад, можуть не зазначатися такі реквізити:

ІПН платника ПДВ — якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;

УКТЗЕД — якщо товар не підакцизний;

реквізит марки акцизного податку — якщо товар не маркований;

рядки 12 — 17 — якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;

ставки податків — якщо суб’єкт господарювання не є платником таких податків тощо.

Довідка Finance.ua:

З 1 березня в Україні запроваджено нові вимоги до форми та змісту розрахункових документів.

Платники єдиного податку повинні звернути увагу на зміни у фіскальному чеку:

Додано поле «Решта», де відображатиметься залишок при готівковій оплаті.

З’явилося поле «Засоби оплати».

Підписи у полях «Касир» і «Держатель ЕПЗ» більше не передбачені.

QR-код міститиме посилання для перегляду чека на сайті ДПС.

Фіскальний номер чека тепер записуватиметься у форматі: ЧЕК № {ФН}.

Поле «Форма оплати» матиме чітко встановлений формат. Наприклад, якщо розрахунок відбувається банківською карткою, вказуватиметься «Безготівкова», а в «Засобах оплати» — «Електронний платіжний засіб».

Детальніше про ці та інші зміни для ФОПів з березня 2025 року — читайте у статті за посиланням.

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