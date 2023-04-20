Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші виплачують у двох областях — Finance.ua

Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші виплачують у двох областях Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші виплачують у двох областях

Претендувати на виплати можуть мешканці двох областей. Йдеться про Запорізьку та Закарпатську області.

Отримати грошову підтримку зможуть переселенці, які не отримували допомогу від інших міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців (для мешканців Запорізької області) або 1 місяця (для мешканців Закарпатської області), мають хоча б одну з наступних категорій уразливості та мають відповідні підтверджуючі документи:

Багатодітні сім’ї (троє та більше дітей). Вагітні жінки. Сім’ї, де виховуються діти віком до трьох років. Самотні батьки, які самостійно виховують дітей. Старі люди (старше 60 років). Особи з інвалідністю. Особи з хронічними та іншими тяжкими недугами, які потребують постійного лікування та медикаментозної підтримки.

Як отримати допомогу в Запорізькій області

Одна людина може отримати 6600 гривень за умови, що за останні три місяці не отримувала коштів від благодійних організацій. Гроші виплачуватимуть протягом трьох місяців: по 2200 грн.

За детальною інформацією потрібно звертатися за телефонами:

(066) 872 25 56,

(093) 156 37 58.

Графік роботи: з понеділка до п’ятниці: з 10:30 до 15:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Як отримати допомогу в Закарпатській області

Умови ті ж, але на відміну від Запорізької області, переселенці на Закарпатті можуть отримати виплату за умови, що протягом одного місяця (останнього) не отримували інших подібних виплат.

Для того, щоб зареєструватися, потрібно скористатися цими контактними даними:

м. Ужгород. Слід звернутися за телефоном: (063) 574 02 54.

м. Мукачево. Звертайтесь за телефоном: (093) 267 12 75.

Графік роботи (Мукачево): понеділок та середа: з 11:00 до 16:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Гроші приходитимуть на відділення Укрпошти. Оформити допомогу можна кожного члена сім’ї.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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