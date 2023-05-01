Нова державна допомога для українців від 1 травня: хто може отримати кошти — Finance.ua

Нова державна допомога для українців від 1 травня: хто може отримати кошти Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

З 1 травня українці, які не можуть самостійно оплачувати комунальні рахунки, мають право на отримання нової державної грошової допомоги. Так, від 1 травня до 30 вересня будуть розраховані субсидії на неопалювальний період.Така грошова допомога може нараховуватись як звичайним громадянам, так і переселенцям, які змушені були залишити свої будинки.

Зверніть увагу! Деяким категоріям українців перепризначать субсидії на неопалювальний період, а декому доведеться заново оформлювати всі документи.

Субсидія на неопалювальний сезон 2023. Як отримати?

Під час опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 грн на місяць на житлову субсидію. У неопалюваний сезон (навесні та влітку), ця сума менша, оскільки більшу частину платежів становила оплата за опалення.

В Україні опалювальний сезон в Україні закінчується у квітні, тому від 1 травня до 30 вересня будуть розраховані субсидії на неопалювальний період.

У Пенсійному фонді нагадали , що житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону.

Таким чином, субсидії та пільги на неопалюваний сезон із травня будуть перепризначені автоматично для більшості субсидіантів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді.Але деяким все ж таки доведеться подавати документи заново. Зробити це потрібно протягом 30 днів.

Хто має подати заяву та декларацію на субсидію повторно

• Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

• Якщо члени домогосподарства орендують житло та оплачують компослуги;

• Якщо кількість осіб, що фактично проживають у домогосподарстві, є меншою за кількість зареєстрованих;

• Якщо домогосподарство звертається по призначення субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Куди звернутися для призначення субсидії на неопалювальний сезон 2023

Для того, щоб отримати субсидію необхідно подати заповнені документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України. Зробити це можна кількома способами:

— особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;

— поштою, на адресу органу Фонду;

— online, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду.

Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал «Дія».

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