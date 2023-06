Nothing представив концепцією розумного годинника — Finance.ua

Nothing представив концепцією розумного годинника Сьогодні 22:29 — Фондовий ринок

Nothing представив концепцією розумного годинника

Члени спільноти Nothing завжди були предметом розмови як продукти Nothing. Вони продовжують ділитися новими дизайнами та ідеями щодо продуктів на сторінці спільноти, яка привертає увагу дизайнерів Nothing. Нещодавно член спільноти Nothing спільноти jomaga на Discord поділився власноруч створеним концептом Nothing Dot Watch.

Nothing поділився концепцією розумного годинника в Twitter і написав: «Спостерігайте за цим місцем.

Дозвольте нам представити вам концепцію Nothing Dot Watch, створену нашим талановитим учасником #NothingCommunity, jomaga на Discord.

Уявіть собі квазіаналоговий годинник. Світлодіодна матриця RGB діаметром 1 мм і чотири круглі світлодіоди з кристалом на вершині. Ні більше, ні менше".

Цей розумний годинник має чотири круглі світлодіоди навколо дисплея, як ми бачимо на смартфонах Nothing. Дизайн мінімалістичний, який завжди був основою Nothing і передбачає, що незабаром Nothing може з’явитися з чимось подібним. Хоча прозорого корпусу, який ми бачили в навушниках і смартфонах Nothing, ви не побачите.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.