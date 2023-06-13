Nothing представив концепцією розумного годинника — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nothing представив концепцією розумного годинника

Фондовий ринок
46
Nothing представив концепцією розумного годинника
Nothing представив концепцією розумного годинника
Члени спільноти Nothing завжди були предметом розмови як продукти Nothing. Вони продовжують ділитися новими дизайнами та ідеями щодо продуктів на сторінці спільноти, яка привертає увагу дизайнерів Nothing. Нещодавно член спільноти Nothing спільноти jomaga на Discord поділився власноруч створеним концептом Nothing Dot Watch.
Nothing поділився концепцією розумного годинника в Twitter і написав: «Спостерігайте за цим місцем.
Дозвольте нам представити вам концепцію Nothing Dot Watch, створену нашим талановитим учасником #NothingCommunity, jomaga на Discord.
Уявіть собі квазіаналоговий годинник. Світлодіодна матриця RGB діаметром 1 мм і чотири круглі світлодіоди з кристалом на вершині. Ні більше, ні менше".
Цей розумний годинник має чотири круглі світлодіоди навколо дисплея, як ми бачимо на смартфонах Nothing. Дизайн мінімалістичний, який завжди був основою Nothing і передбачає, що незабаром Nothing може з’явитися з чимось подібним. Хоча прозорого корпусу, який ми бачили в навушниках і смартфонах Nothing, ви не побачите.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰
За матеріалами:
t4.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.