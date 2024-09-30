Nothing представила навушники з підтримкою ChatGPT — Finance.ua

Nothing представила навушники з підтримкою ChatGPT
Британський виробник електроніки Nothing Technology представив обіцяні раніше бездротові навушники відкритого типу Nothing Ear (open). Гарнітура отримала завушні кріплення і традиційний для Nothing напівпрозорий дизайн.
Nothing Ear не обіцяють активного шумоприглушення і призначені скоріше для користувачів, які не хочуть звукового вакууму під час використання навушників.
Кожен девайс має по два мікрофони та елементи управління для відтворення, викликів і регулювання гучності. Навушники можуть забезпечити вісім годин відтворення, а підзарядка від кейса дасть змогу використовувати гарнітуру до 30 годин. Вага кожного навушника — 8,1 грама, девайси оснащені 14,2 мм титановими драйверами, підтримують Bluetooth 5.3, гарнітура і кейс захищені за стандартом пиловологозахисту IP54.
Nothing Ear працюють у зв’язці з фірмовим додатком Nothing X. Гарнітура підтримує ШІ чат-бот ChatGPT, але за умови використання телефону бренду — Nothing Phone.
Гарнітура пропонується тільки в білому кольорі, роздрібна ціна складе $150.
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