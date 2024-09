Nothing представила навушники з підтримкою ChatGPT — Finance.ua

Nothing представила навушники з підтримкою ChatGPT Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Британський виробник електроніки Nothing Technology представив обіцяні раніше бездротові навушники відкритого типу Nothing Ear (open). Гарнітура отримала завушні кріплення і традиційний для Nothing напівпрозорий дизайн.

Nothing Ear не обіцяють активного шумоприглушення і призначені скоріше для користувачів, які не хочуть звукового вакууму під час використання навушників.

Кожен девайс має по два мікрофони та елементи управління для відтворення, викликів і регулювання гучності. Навушники можуть забезпечити вісім годин відтворення, а підзарядка від кейса дасть змогу використовувати гарнітуру до 30 годин. Вага кожного навушника — 8,1 грама, девайси оснащені 14,2 мм титановими драйверами, підтримують Bluetooth 5.3, гарнітура і кейс захищені за стандартом пиловологозахисту IP54.

Nothing Ear працюють у зв’язці з фірмовим додатком Nothing X. Гарнітура підтримує ШІ чат-бот ChatGPT, але за умови використання телефону бренду — Nothing Phone.

Гарнітура пропонується тільки в білому кольорі, роздрібна ціна складе $150.

Процес За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.