Apple планує перенести до Індії складання всіх iPhone для американського ринку — FT — Finance.ua
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Apple планує перенести до Індії складання всіх iPhone для американського ринку — FT

Технології&Авто
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Apple планує перенести до Індії складання всіх iPhone для американського ринку — FT
Apple планує перенести до Індії складання всіх iPhone для американського ринку — FT
Американська компанія Apple планує перенести складання всіх iPhone, що продаються в США, до Індії вже наступного року.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох обізнаних із питанням співрозмовників.
Компанія має на меті збирати в Індії всі понад 60 мільйонів iPhone, які щорічно продаються в США, до кінця 2026 року.
Така ціль означає подвоєння виробництва iPhone в Індії після майже двох десятиліть, протягом яких Apple витратила значні кошти в Китаї, щоб створити першокласну виробничу лінію.
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Зазначається, що останніми роками Apple постійно нарощує потужності в Індії з контрактними виробниками Tata Electronics і Foxconn, хоча компанія все ще збирає більшість своїх смартфонів у Китаї.
Складання iPhone — це останній крок у виробничому процесі, який об’єднує сотні компонентів, і для яких Apple все ще сильно залежить від китайських постачальників.
За даними дослідницької компанії International Data Corporation, у 2024 році на США припадало близько 28% з 232,1 мільйона світових поставок iPhone від Apple.
Компанії знадобиться ще більше збільшити потужності в Індії, щоб виконувати всі замовлення США з цієї країни.
Минулого року, коли виробник iPhone прагнув збільшити виробництво з Індії, Foxconn і Tata почали імпортувати попередньо зібрані набори компонентів з Китаю.
За матеріалами:
Укрінформ
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