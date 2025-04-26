Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook — Finance.ua

Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook 26.04.2025, 00:15 — Технології&Авто

Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook

Meta оголосила про посилення заходів щодо боротьби зі спамом у Facebook.

Компанія починає серйозно карати акаунти, які намагаються маніпулювати алгоритмом, публікуючи довгі пости та додаючи численні хештеги.

Платформа вживає заходів проти акаунтів, які публікують підписи, що не мають жодного відношення до зображень. Тепер, якщо Meta виявить акаунт із такими постами, компанія обмежить його контент лише для підписників і припинить виплати за пости.

У прикладі, поданому Meta, компанія показує спам-пост, який містить фото собаки разом з підписом, абсолютно не пов’язаним із зображенням, а саме: «Топ 10 #ФАКТІВ ПРО ЛІТАКИ». Інший приклад — це довгий пост про переваги автомобілів з кількома хештегами, як-от «#VIRALCONTENT», «#LIKEFORLIKE» і «#BOOST», що розташовані внизу.

Meta також відключатиме монетизацію власникам «сотні акаунтів для поширення одного й того ж контенту». Більшість таких акаунтів створюються з метою збільшення підписників, переглядів і «несправедливої монетизації», додає компанія.

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Також Meta планує зменшити видимість коментарів, які система розпізнає як частину скоординованої фальшивої активності. Крім того, компанія тестує нову функцію, яка дозволить користувачам самостійно скаржитися на подібні коментарі.

Окрім цього користувачі отримають власні інструменти модерації, які дозволять ховати коментарі від користувачів, які можуть маскуватися під інших людей.

Meta буде боротися з таким контентом, запевняючи, що «спам може заважати людям висловлювати свої думки, незалежно від їхніх поглядів, тому ми зосереджуємося на поведінці, яка маніпулює поширенням і монетизацією контенту».

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