Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook

Технології&Авто
10
Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook
Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook
Meta оголосила про посилення заходів щодо боротьби зі спамом у Facebook.
Компанія починає серйозно карати акаунти, які намагаються маніпулювати алгоритмом, публікуючи довгі пости та додаючи численні хештеги.
Читайте також
Платформа вживає заходів проти акаунтів, які публікують підписи, що не мають жодного відношення до зображень. Тепер, якщо Meta виявить акаунт із такими постами, компанія обмежить його контент лише для підписників і припинить виплати за пости.
Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook
У прикладі, поданому Meta, компанія показує спам-пост, який містить фото собаки разом з підписом, абсолютно не пов’язаним із зображенням, а саме: «Топ 10 #ФАКТІВ ПРО ЛІТАКИ». Інший приклад — це довгий пост про переваги автомобілів з кількома хештегами, як-от «#VIRALCONTENT», «#LIKEFORLIKE» і «#BOOST», що розташовані внизу.
Meta також відключатиме монетизацію власникам «сотні акаунтів для поширення одного й того ж контенту». Більшість таких акаунтів створюються з метою збільшення підписників, переглядів і «несправедливої монетизації», додає компанія.
Читайте також
Також Meta планує зменшити видимість коментарів, які система розпізнає як частину скоординованої фальшивої активності. Крім того, компанія тестує нову функцію, яка дозволить користувачам самостійно скаржитися на подібні коментарі.
Meta активніше боротиметься зі спамом у Facebook
Окрім цього користувачі отримають власні інструменти модерації, які дозволять ховати коментарі від користувачів, які можуть маскуватися під інших людей.
Meta буде боротися з таким контентом, запевняючи, що «спам може заважати людям висловлювати свої думки, незалежно від їхніх поглядів, тому ми зосереджуємося на поведінці, яка маніпулює поширенням і монетизацією контенту».
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems