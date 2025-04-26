Google обмежить додатки з високим споживанням енергії на смартфонах — Finance.ua

Google обмежить додатки з високим споживанням енергії на смартфонах Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Google обмежить додатки з високим споживанням енергії на смартфонах

Google оголосила про багаторічний план, спрямований на те, щоб розробники мали більше даних і інструментів для контролю ресурсів своїх застосунків. Головним нововведенням стане метрика «excessive wake locks» у панелі Android Vitals у Google Play Console, яка фіксуватиме випадки, коли сукупна тривалість часткових wake locks перевищує три години протягом 24 годин.

Про це пише Android Police

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Нині Android Vitals відстежує, скільки часу застосунок утримує wake lock у фоновому режимі без активної foreground-служби.

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Однак саме раптові, надмірні wake lock залишаються головною причиною неочікуваного розряду батареї.

Щоб знайти джерело проблеми, Google вже співпрацює з кількома виробниками смартфонів, зокрема Samsung, об’єднуючи їхній досвід і телеметрію.

Розробники можуть ознайомитися з новою документацією щодо метрики та поділитися відгуками: лише після збору достатньої кількості відгуків показник перейде з бета-версії в загальнодоступну.

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Надалі Google планує додати в Android Vitals і інші метрики, щоб висвітлити критичні проблеми продуктивності та допомогти користувачам обирати енергоощадні застосунки в Google Play.

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