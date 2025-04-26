Google обмежить додатки з високим споживанням енергії на смартфонах — Finance.ua
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Google обмежить додатки з високим споживанням енергії на смартфонах

Технології&Авто
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Google обмежить додатки з високим споживанням енергії на смартфонах
Google обмежить додатки з високим споживанням енергії на смартфонах
Google оголосила про багаторічний план, спрямований на те, щоб розробники мали більше даних і інструментів для контролю ресурсів своїх застосунків. Головним нововведенням стане метрика «excessive wake locks» у панелі Android Vitals у Google Play Console, яка фіксуватиме випадки, коли сукупна тривалість часткових wake locks перевищує три години протягом 24 годин.
Про це пише Android Police.

Додатки на Android споживатимуть менше заряду батареї

Нині Android Vitals відстежує, скільки часу застосунок утримує wake lock у фоновому режимі без активної foreground-служби.
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Однак саме раптові, надмірні wake lock залишаються головною причиною неочікуваного розряду батареї.
Щоб знайти джерело проблеми, Google вже співпрацює з кількома виробниками смартфонів, зокрема Samsung, об’єднуючи їхній досвід і телеметрію.
Розробники можуть ознайомитися з новою документацією щодо метрики та поділитися відгуками: лише після збору достатньої кількості відгуків показник перейде з бета-версії в загальнодоступну.
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Надалі Google планує додати в Android Vitals і інші метрики, щоб висвітлити критичні проблеми продуктивності та допомогти користувачам обирати енергоощадні застосунки в Google Play.
За матеріалами:
Novyny.live
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