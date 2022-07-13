Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики і ціна — Finance.ua

Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики і ціна Вчора 22:08 — Технології&Авто

Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики і ціна

Компанія Nothing провела довгоочікувану презентацію свого першого смартфона. Як і очікувалось, це ґаджет не флагманського рівня, тому конкурувати з топовими моделями інших виробників молодий бренд не збирається, пише The Verge.

Серцем майбутньої новинки буде восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 778G+ з тактовою частотою до 2,5 гігагерца та відеочіпом Adreno 642L. Це означає, що смартфон належить до середньобюджетного сегмента.

Характеристики Nothing Phone (1)

Об’єм оперативної пам’яті смартфона складає 8 або 12 гігабайтів.

Постійної пам’яті також пропонують два варіанти: 128 або 256 гігабайтів залежно від моделі.

Апарат має 6,55-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 герців і вбудованим сканером відбитків пальців.

Захист екрану забезпечує гартоване скло Corning Gorilla Glass 5.

Місткість акумулятора пристрою становить 4500 міліампер-годин. Смартфон підтримує швидку зарядку з потужністю 33 вати та бездротову 15-ватну. Присутня навіть зворотна бездротова зарядка потужність 5 ватів.

Корпус захищений від пилу та води за стандартом IP53.

Nothing Phone (1) працює під управлінням Nothing OS на базі Android 12.

Виробник обіцяє три роки оновлень ОС та чотири роки оновлень безпеки, які випускатимуть раз на два місяці.

Камери

Виробник оснастив Phone (1) двома основними камерами.

Перший датчик — ширококутний Sony IMX766 — підтримує як оптичну, так і електронну стабілізацію зображення (OIS і EIS), а також низку програмних функцій, включаючи нічний, портретний режими та режими сканування документів.

Другий — надширококутний Samsung JN1. Він має кут огляду 114 градусів і може робити макрознімки з відстані до 4 сантиметрів.

Роздільна здатність кожного модуля становить 50 мегапікселів.

Фронтальна камера — 16 мегапікселів.

Дизайн

Головною особливістю смартфона стала прозора задня кришка, через яку видно внутрішні деталі та 900 світлодіодів, які спалахують під час вхідного дзвінка, при появі сповіщень, миготять у такт музиці, виконують роль спалаху для камери, показують стан акумулятора під час заряджання та інше. Користувач може навіть призначити індивідуальні світлові комбінації на окремі контакти телефонної книги.

Ціна

За комбінацію 8/125 гігабайтів просять 399 фунтів стерлінгів.

Вартість моделі з 12 та 256 гігабайтами обійдеться у 499 фунтів стерлінгів.

Смартфон надійде в продаж у Великій Британії 16 липня, але тільки в одній точці. Широкі продажі розпочнуть 21 липня в 40 країнах світу, причому серед них, немає США. На жаль, Україні теж не пощастило — у нас Nothing Phone (1) також продаватися не буде.

Телеканал 24 За матеріалами:

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