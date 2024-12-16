Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту — Finance.ua

Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту
Уряд Норвегії виділить 2,7 мільярда крон (242 млн доларів) на зміцнення українського флоту і надання йому допомоги у стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Reuters.
«Необхідно захистити населення та інфраструктуру України від атак Чорноморського флоту росії», — сказав він
Стере додав, що також важливо захистити експорт зерна та інших продуктів морем, які приносять Україні важливі доходи.
Зазначимо, що Норвегія залишається одним з основних союзників України.
Нагадаємо, в листопаді парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні у 2025 році.
Раніше в проєкті держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році тільки 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів). Однак це викликало невдоволення в опозиційних партій, і бюджет було переглянуто.
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