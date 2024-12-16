Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту — Finance.ua
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Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту

Казна та Політика
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Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту
Норвегія виділить 240 млн доларів на зміцнення українського флоту
Уряд Норвегії виділить 2,7 мільярда крон (242 млн доларів) на зміцнення українського флоту і надання йому допомоги у стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Reuters.
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«Необхідно захистити населення та інфраструктуру України від атак Чорноморського флоту росії», — сказав він
Стере додав, що також важливо захистити експорт зерна та інших продуктів морем, які приносять Україні важливі доходи.
Зазначимо, що Норвегія залишається одним з основних союзників України.
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Нагадаємо, в листопаді парламентські партії Норвегії домовилися виділити 35 млрд норвезьких крон (3,2 млрд доларів) на допомогу Україні у 2025 році.
Раніше в проєкті держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році тільки 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів). Однак це викликало невдоволення в опозиційних партій, і бюджет було переглянуто.
За матеріалами:
РБК-Україна
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