Норвегія стала найбільшим експортером газу д — Finance.ua
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Норвегія стала найбільшим експортером газу д

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Норвегія посунула росію з першого місця експортерів газу до Європейського Союзу.
Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».
Міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд запевняє, що його країна має на меті зберегти поточний рівень видобутку енергоресурсу до 2030 року.
Утім за прогнозом, цього року Норвегія збільшить видобуток природного газу на 8% порівняно з минулим роком. Тим самим держава зможе побити рекорд, встановлений 5 років тому.
«Так росія продовжує тиснути на вільний світ, поступово втрачаючи єдину глобальну перевагу, якою можна було б пишатися. Країна-заправка впевнена, що наступна зима зламає світ і змусить піти на значні поступки, але швидше за все єдиний, кого це дійсно зламає — газпром», — коментує український національний постачальник газу.
Раніше прем’єр Норвегії заявив, що наразі немає можливості розширити постачання газу до Німеччини та Європи.
За матеріалами:
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