Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото) — Finance.ua

Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото) Вчора 23:13 — Фондовий ринок

Компанія HMD Global, що володіє брендом Nokia, представила новий смартфон з нижньої цінової категорії С12 Pro. Про це повідомляє t4

Смартфон отримав 6,3-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+ і V-подібним вирізом під п’ятимегапіксельну фронтальну камеру. Пристрій працює під керуванням ОС Android 12, за забезпечення обчислювальної потужності якої відповідають восьмиядерний процесор Unisoc 9863A1, а також 2 або 3 ГБ ОЗП та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

С12 Pro отримав лише одну основну камеру з роздільною здатністю 8 МП. Однією з особливостей моделі є наявність акумулятора, що знімається, ємністю 4000 мАг.

Nokia C12 Pro вже надійшов у продаж в Індії. За версію новинки з 2 ГБ оперативної пам’яті виробник вимагає 6999 рупій (приблизно 3,125 тис. грн), версія ж на 3 ГБ обійдеться вже в 7499 рупій (приблизно 3,350 тис. грн).

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