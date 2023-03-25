Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото) — Finance.ua
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Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото)

Фондовий ринок
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Компанія HMD Global, що володіє брендом Nokia, представила новий смартфон з нижньої цінової категорії С12 Pro. Про це повідомляє t4.
Смартфон отримав 6,3-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+ і V-подібним вирізом під п’ятимегапіксельну фронтальну камеру. Пристрій працює під керуванням ОС Android 12, за забезпечення обчислювальної потужності якої відповідають восьмиядерний процесор Unisoc 9863A1, а також 2 або 3 ГБ ОЗП та 64 ГБ вбудованої пам’яті.
Nokia представила новий бюджетний смартфон за 3,1 тис гривень (фото)
С12 Pro отримав лише одну основну камеру з роздільною здатністю 8 МП. Однією з особливостей моделі є наявність акумулятора, що знімається, ємністю 4000 мАг.
Nokia C12 Pro вже надійшов у продаж в Індії. За версію новинки з 2 ГБ оперативної пам’яті виробник вимагає 6999 рупій (приблизно 3,125 тис. грн), версія ж на 3 ГБ обійдеться вже в 7499 рупій (приблизно 3,350 тис. грн).

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За матеріалами:
ITsider.
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