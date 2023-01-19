Nokia представила новий бюджетний смартфон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nokia представила новий бюджетний смартфон

Технології&Авто
95
Nokia представила новий бюджетний смартфон
Nokia представила новий бюджетний смартфон, Фото: GSM Arena
Компанія HMD Global презентувала новий бюджетний смартфон Nokia C12.
Про це повідомляє GSM Arena.
Сам пристрій має 16-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю HD+. Його загальна вага становить 177,4 грам.
У середині смартфону встановлений процесор Unisoc SC9863A1 та батарея з ємністю в 3 тисячі мегаампер за годину.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Зазначається, що Nokia C12 має дві камери, з яких основна на зворотній стороні з 8 Мп, а селфікамера з 5Мп.
Смартфон буде доступний для покупців у трьох кольорах, а саме, світло-м’ятному, темно-блакитному й вугільному.
Вартість одного 4G-смартфона з операційною пам’яттю в 2Гб і внутрішньою в 64Гб становитиме 130 доларів США.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.