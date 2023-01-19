Nokia представила новий бюджетний смартфон — Finance.ua

Nokia представила новий бюджетний смартфон
Компанія HMD Global презентувала новий бюджетний смартфон Nokia C12.
Про це повідомляє GSM Arena.
Сам пристрій має 16-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю HD+. Його загальна вага становить 177,4 грам.
У середині смартфону встановлений процесор Unisoc SC9863A1 та батарея з ємністю в 3 тисячі мегаампер за годину.
Зазначається, що Nokia C12 має дві камери, з яких основна на зворотній стороні з 8 Мп, а селфікамера з 5Мп.
Смартфон буде доступний для покупців у трьох кольорах, а саме, світло-м’ятному, темно-блакитному й вугільному.
Вартість одного 4G-смартфона з операційною пам’яттю в 2Гб і внутрішньою в 64Гб становитиме 130 доларів США.
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