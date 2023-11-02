Nokia подала до суду на Amazon і HP — Finance.ua

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Nokia подала до суду на Amazon і HP

Фондовий ринок
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Nokia подала до суду на Amazon і HP
Nokia подала до суду на Amazon і HP
Компанія Nokia подала до суду на Amazon, Twitch і HP. Позов направили до суду в американському штаті Делавер.
Про це пише Reuters.
Nokia заявила, що потокові сервіси Amazon Prime Video і Twitch, а також виробник комп’ютерів HP порушують її патенти, пов’язані зі стисненням відео та іншими технологіями.
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У позові йдеться, що Amazon і HP відмовилися купувати ліцензії на патенти, але все одно використовували технологію потокового відео від Nokia. Компанії поки не коментують суперечки.
Nokia також подала відповідні позови проти Amazon у Великій Британії, Німеччині, Індії та в Об'єднаний патентний суд ЄС.
За матеріалами:
theБабель
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