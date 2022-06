Nokia G11 Plus може бути запущений незабаром — Finance.ua

Nokia G11 Plus може бути запущений незабаром Вчора 23:24 — Фондовий ринок

Незабаром може бути випущений новий смартфон Nokia, який має сертифікацію Bluetooth. Смартфон Nokia G11 Plus отримав сертифікацію Bluetooth, що вказує на швидкий запуск пристрою. Nokia G11 Plus останнім часом став предметом кількох джерел, коли він виходить на ринок.

За чутками, Nokia G11 Plus буде поставлятися в чотирьох варіантах (TA-1408, TA-1413, TA-1421 і TA-1429). Сертифікація Bluetooth вказує, що Nokia G11 Plus буде працювати на чипсеті Unisoc. Зазначається, що продукти, які не пройшли кваліфікаційний процес Bluetooth, не відображатимуться в загальнодоступних результатах пошуку. Сертифікація Bluetooth доповнює попередню сертифікацію FCC США для G11 Plus (TA-1413). Основна камера на 50 Мп буде частиною G11 Plus відповідно до сертифікації FCC.

Хоча наразі немає жодних конкретних даних від Nokia, є припущення, що кілька смартфонів заплановано на презентацію. У лінійку входять G11 Plus, Nokia XR21 5G та кілька інших смартфонів серії X і G. Ці продукти можуть бути представлені найближчим часом у другій половині цього року. Також ходять чутки, що кілька смартфонів Nokia з підтримкою 5G будуть мати чипсет Snapdragon 480 Plus 5G. На цей час немає детальних характеристик Nokia G11

