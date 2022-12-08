НКРЕКП запровадила нові правила роботи роздрібного ринку електричної енергії — Finance.ua
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НКРЕКП запровадила нові правила роботи роздрібного ринку електричної енергії

Енергетика
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НКРЕКП запровадила нові правила роботи роздрібного ринку електричної енергії
НКРЕКП запровадила нові правила роботи роздрібного ринку електричної енергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, внесла зміни до правил роботи роздрібного ринку електричної енергії.
Про це йдеться на сайті НКРЕКП.
Зокрема, якщо раніше побутовий споживач у своєму приватному будинку міг встановлювати кілька сонячних станцій для купівлі-продажу за «зеленим тарифом», то тепер потужність цих станцій не повинна перевищувати 30 кВт.
При цьому споживачам надали можливість встановлювати сонячні генерації для власного споживання без обмежень щодо потужності без видачі в мережу (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, бюджетні та комерційні установи, лікарні, заводи, критична інфраструктура), а також надали право на використання установок зберігання енергії на своїх об’єктах.
Інфографіка: НКРЕКП
Інфографіка: НКРЕКП
Водночас НКРЕКП не змінила процедуру переукладання договору за «зеленим тарифом» (з новим власником) та залишила незмінним коефіцієнт цього тарифу (за загальним правилом).
На роздрібному ринку електрики тепер запроваджується чіткий перелік потреб, до якого не застосовується пільговий тариф для населення 1,68 грн: підприємництво, господарська діяльність дата-центрів, центрів обробки даних, діяльність зі створення віртуальних активів тощо.
Крім того, комісія запровадила процедуру контролю роботи сонячних генерацій та установок зберігання енергії для забезпечення якості електроенергії та захисту електрообладнання сусідів на вулиці.

Як убезпечити свою техніку від відключень електроенергії 💡

За матеріалами:
УБР
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