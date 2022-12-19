НКРЕКП відновлює позапланові виїздні перевірки енергокомпаній — Finance.ua

НКРЕКП відновлює позапланові виїздні перевірки енергокомпаній Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

НКРЕКП відновлює позапланові виїздні перевірки енергокомпаній

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про відновлення позапланових виїздних перевірок своїх ліцензіатів.

Відповідне рішення було затверджене на засіданні регулятора 19 грудня.

Згідно із проєктом рішення , виїздні перевірки не будуть проводитися лише у громадах, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Нагадаємо, 9 вересня НКРЕКП закріпила рішення про відновлення планових перевірок дотримання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у цих сферах та ліцензійних умов.

Позапланові невиїзні перевірки регулятор відновив у травні.

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Укрінформ За матеріалами:

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