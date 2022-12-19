НКРЕКП відновлює позапланові виїздні перевірки енергокомпаній — Finance.ua
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НКРЕКП відновлює позапланові виїздні перевірки енергокомпаній

Фондовий ринок
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НКРЕКП відновлює позапланові виїздні перевірки енергокомпаній
НКРЕКП відновлює позапланові виїздні перевірки енергокомпаній
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про відновлення позапланових виїздних перевірок своїх ліцензіатів.
Відповідне рішення було затверджене на засіданні регулятора 19 грудня.
Згідно із проєктом рішення, виїздні перевірки не будуть проводитися лише у громадах, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Нагадаємо, 9 вересня НКРЕКП закріпила рішення про відновлення планових перевірок дотримання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у цих сферах та ліцензійних умов.
Позапланові невиїзні перевірки регулятор відновив у травні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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