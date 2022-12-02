НКРЕКП спростила процедуру тимчасового приєднання до електромереж під час воєнного стану — Finance.ua

НКРЕКП спростила процедуру тимчасового приєднання до електромереж під час воєнного стану Сьогодні 16:15 — Енергетика

НКРЕКП спростила процедуру тимчасового приєднання до електромереж під час воєнного стану

Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) спростила процедуру тимчасового приєднання до електромереж під час воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні комісії.

Зокрема, 29 листопада комісія внесла зміни до постанови від 26 березня 2022 року № 352 «Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану».

Згідно з повідомленням, вказані зміни, зокрема, передбачають:

відновлення роботи сервісу «Особистий кабінет замовника» на вебсайтах операторів систем розподілу, забезпечення можливості подачі замовником заяви про тимчасове приєднання і отримання замовником інформації в режимі онлайн щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються оператором системи розподілу для надання послуги з тимчасового приєднання, через сервіс «Особистий кабінет замовника»;

забезпечення можливості приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника, який не є споживачем електричної енергії та оператором системи розподілу;

уточнення процедури проходження окремих етапів подачі заяви про тимчасове приєднання;

уточнення термінології тощо.

Крім того, 1 листопада НКРЕКП внесла зміни до Кодексу систем розподілу, якими, зокрема, доповнено розділ IV Кодексу новими главами 4.12 та 4.13, які визначають особливості приєднання (підключення) споживачами генеруючих установок у власних електричних мережах та особливості приєднання (підключення) користувачами системи розподілу установок зберігання енергії у власних електричних мережах.

«Зазначені норми також набули чинності шляхом внесення відповідних змін до постанови від 26 березня 2022 року № 352. Таке рішення регулятора спростить процедуру тимчасового приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану, сприятиме захисту прав та законних інтересів споживачів на ринку електричної енергії», — йдеться в повідомленні.

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