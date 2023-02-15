НКРЕКП схвалила двоетапне збільшення тарифів на розподіл е/е для шести обленерго — Finance.ua
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НКРЕКП схвалила двоетапне збільшення тарифів на розподіл е/е для шести обленерго

Фондовий ринок
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Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), схвалила рішення про підвищення протягом 2023 року у два етапи тарифів на розподіл електроенергії для шести операторів системи розподілу (ОСР), розташованих у зоні бойових дій.
Як випливає з відповідних постанов енергорегулятора, ухвалених на засіданні у вівторок, тарифи на розподіл е/е для АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», ПАТ «Запоріжжяобленерго», АТ «Херсонобленерго», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» та ДП «Регіональні мережі» на першому етапі планується підвищити з 1 квітня, і на другому — з 1 липня — з терміном дії до 31 грудня 2023 р.
Загалом із 1 липня тарифи для шести ОСР передбачається збільшити порівняно з чинними на 54,4-81,7% — за першим класом напруги та на 35,6-56,7% — за другим.
Як пояснили в НКРЕКП, у нових тарифах для шести обленерго було переглянуто, зокрема, витрати на виплату зарплати, оплату послуг за передачу е/е та диспетчерських послуг НЕК «Укренерго», закупівлю втрат е/е в мережах, закупівлю е/е на спотовий ринок.
Остаточне рішення про затвердження тарифів регулятор ухвалить після отримання зауважень та пропозицій до проєктів ухвал з боку всіх зацікавлених учасників.
Як повідомлялося, для решти 27 ОСР НКРЕКП на засіданні 21 грудня 2022 р. підвищила тарифи на послуги з розподілу е/е на період з 1 січня до 31 березня 2023 р. на 3,2-11,8% (за першим класом напруги ) та на 1,2-8,1% (за другим).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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