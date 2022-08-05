НКРЕКП перевірить 6 обленерго за черговими скаргами споживачів — Finance.ua
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НКРЕКП перевірить 6 обленерго за черговими скаргами споживачів

Енергетика
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НКРЕКП перевірить 6 обленерго за черговими скаргами споживачів
НКРЕКП перевірить 6 обленерго за черговими скаргами споживачів
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові невиїзні перевірки шести операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) за черговими зверненнями та заявами споживачів, передає Енергореформа.
Перевірки будуть проведені в рамках здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та ліцензійних умов.
Регулятор перевірить АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» , ПАТ «Запоріжжяобленерго» , ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» , АТ «ДТЕК Одеські електромережі» , АТ «Полтаваобленерго» та АТ «Хмельницькобленерго».
Як свідчать обґрунтування комісії до проєктів відповідних постанов щодо шести ОСР, серед найчастіших порушень з боку компаній було зафіксовано порушення при наданні послуги зі стандартного підключення до електромереж.
За матеріалами:
Kosatka.Media
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