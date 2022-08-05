НКРЕКП перевірить 6 обленерго за черговими скаргами споживачів — Finance.ua

НКРЕКП перевірить 6 обленерго за черговими скаргами споживачів Вчора 05:26 — Енергетика

НКРЕКП перевірить 6 обленерго за черговими скаргами споживачів

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові невиїзні перевірки шести операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) за черговими зверненнями та заявами споживачів, передає Енергореформа.

Перевірки будуть проведені в рамках здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та ліцензійних умов.

Регулятор перевірить АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» , ПАТ «Запоріжжяобленерго» , ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» , АТ «ДТЕК Одеські електромережі» , АТ «Полтаваобленерго» та АТ «Хмельницькобленерго».

Як свідчать обґрунтування комісії до проєктів відповідних постанов щодо шести ОСР, серед найчастіших порушень з боку компаній було зафіксовано порушення при наданні послуги зі стандартного підключення до електромереж.

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