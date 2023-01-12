НКРЕКП оштрафує обленерго у трьох регіонах — Finance.ua

НКРЕКП оштрафує обленерго у трьох регіонах Сьогодні 13:39 — Енергетика

НКРЕКП оштрафує обленерго у трьох регіонах

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), отримала тисячі скарг на несправедливе відключення електроенергії у різних частинах країни і планує оштрафувати обленерго у трьох регіонах.

«На тепер опрацьовано вже 500 скарг і завершились перевірки у трьох компаніях — Чернівціобленерго, Волиньобленерго та Вінницяобленерго. Під час перевірки встановлено порушення у всіх трьох компаніях», — повідомила у ексклюзивному коментарі членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Вона уточнила, що обленерго допускали порушення своєчасності інформування громадян про перерви — тобто графіки, які публікувалися, не завжди були достовірні та своєчасні.

«Також встановлено неналежну роботу колцентрів. Також підтверджено те, що до деяких споживачів графіки застосовувались неналежним чином: були перерви більші або була дискримінація стосовно відключення тих чи інших споживачів», — пояснила Бабій.

Обленерго, своєю чергою, пояснюють порушення складними умовами роботи — адже були постійні руйнування мережі й бомбардування.

«Їхній персонал часто перебував у сховищах, вони не робили це вчасно. Зараз вони дають пояснення, що роботу налагоджують, і те, що ми бачимо з їхніх сайтів, вони почали налагоджувати роботу», — пояснила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

За виявлені порушення на усі три обленерго накладуть штрафні санкції. Їх розмір — від 85 тис. грн до 1 млн 700 тис. грн.

Так само персональні санкції чекають на керівників компаній, розмір штрафу може сягати 85 тис. грн.

НКРЕКП, своєю чергою, продовжує перевірки, уже наприкінці цього тижня оприлюднять результати перевірок у Київській області та столиці, від жителів якої отримали найбільше скарг.

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