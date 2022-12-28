НКРЕКП хоче провести другу хвилю перевірок обленерго через скарги щодо графіків відключень — Finance.ua

НКРЕКП хоче провести другу хвилю перевірок обленерго через скарги щодо графіків відключень Сьогодні 13:30 — Енергетика

НКРЕКП хоче провести другу хвилю перевірок обленерго через скарги щодо графіків відключень

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує провести виїзні позапланові перевірки дев’яти операторів систем розподілу електроенергії.

Відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 27 грудня.

Згідно з повідомленням, НКРЕКП вирішила провести позапланові виїзні перевірки «Вінницяобленерго», «Закарпаттяобленерго», «Тернопільобленерго», «Хмельницькобленерго», «Львівобленерго», «ДТЕК Одеські електромережі», «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», а також «Полтаваобленерго» через скарги споживачів щодо недотримання графіків відключення світла.

Нагадаємо, що регулятор вже проводив перевірки 12 обленерго через скарги споживачів на недотримання графіків відключень електроенергії.

Так, 21 грудня регулятором було прийнято рішення перевірити АТ «Вінницяобленерго», ПРАТ «Волиньобленерго», ПРАТ «Закарпаттяобленерго», ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі», ПРАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПРАТ «Львівобленерго», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Полтаваобленерго».

Тим часом Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

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