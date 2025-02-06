НКЦПФР виявила ще 9 нових SCAM-проєктів — Finance.ua

НКЦПФР виявила ще 9 нових SCAM-проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«Всього наразі в списку знаходиться 401 SCAM-проєкт», — сказано в повідомленні.
Нові сумнівні проєкти у списку:
- Forhbw
- CryptoKeying
- Школа трейдинга Бориса Купера
- AvangardBroker
- Industrial Trading
- Buleto
- AI Auto Sale
- Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund
- GenesisFX
НКЦПФР звертає увагу потенційних інвесторів на значні ризики пов’язані з інвестуванням через:
- осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список проєктів наведено на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності.
Довідка Finance.ua:
- інвестиції є популярним способом збільшення капіталу. Але, якщо обрати хибний напрямок, вони можуть обернутися значними фінансовими втратами. ТОП-5 напрямків, куди краще не вкладати гроші;
- інвестування в монети — це процес, який полягає в придбанні монет певного типу та цінності з метою або збереження вартості вже наявних власних активів, або отримання з цього прибутку. Інвестиції можуть відбуватися в монети золоті та срібні, тобто виготовлені з дорогоцінних металів, а також в колекційні, які мають певну історичну або нумізматичну цінність.
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