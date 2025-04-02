НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 424 scam-проєкти (від англ. scam — афера, обман).
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Серед нових сумнівних інвестиційних проєктів:
- Signum — signumtrade.com/;
- IQ Matrix — iq-matix.com/;
- Oxhey Finance — oxheyfinance.com/;
- Iqmaxtrade LTD — iqmaxtrade.com/;
- Materia Limited — materialimited.com/ru/.
«Ми завжди звертаємо увагу потенційних інвесторів на значні ризики, пов’язані з інвестуванням. Це один із пріоритетних напрямів роботи нашої команди, адже ми прагнемо убезпечити інвестиції українців та створити здоровий інвестиційний клімат на ринку», — зазначили у нацкомісії.
Також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;
- через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.
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