НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів Сьогодні 17:33

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 424 scam-проєкти (від англ. scam — афера, обман).

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Серед нових сумнівних інвестиційних проєктів:

Signum — signumtrade.com/;

IQ Matrix — iq-matix.com/;

Oxhey Finance — oxheyfinance.com/;

Iqmaxtrade LTD — iqmaxtrade.com/;

Materia Limited — materialimited.com/ru/.

«Ми завжди звертаємо увагу потенційних інвесторів на значні ризики, пов’язані з інвестуванням. Це один із пріоритетних напрямів роботи нашої команди, адже ми прагнемо убезпечити інвестиції українців та створити здоровий інвестиційний клімат на ринку», — зазначили у нацкомісії.

Також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;

через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

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Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

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