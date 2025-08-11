Nissan відродить відому недорогу модель, яка продавалася в Україні (фото) — Finance.ua

Nissan відродить відому недорогу модель, яка продавалася в Україні (фото)
Новий Nissan Teana четвертого покоління невдовзі дебютує в Китаї та надійде у продаж до кінця року за ціною приблизно від 180 до 240 тис. юанів ($25 000−33 500).
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Відроджений седан Nissan Teana не буде самостійною моделлю. Саме так для Китаю і низки інших країн вирішили перейменувати північноамериканський Nissan Altima. Заодно авто пройшло оновлення.
Від Altima новий Nissan Teana відрізняється ширшою решіткою радіатора, а також новими фарами, ліхтарями та ходовими вогнями. Він зберіг динамічний профіль із вигнутим дахом та припіднятою задньою частиною.
Розміри Nissan Teana 2026:
- довжина — 4920 мм;
- ширина — 1850 мм;
- висота — 1447 мм;
- колісна база — 2825 мм.
Салон Nissan Teana не показали, зате відомі деякі характеристики авто. Модель комплектуватимуть 2,0-літровими бензиновими двигунами — атмосферними на 144 і 156 к. с., а також 240-сильним із турбонаддувом. Усі версії отримають варіатором.
Нагадаємо, що седан Nissan Teana випускали із 2003 року, причому перші два його покоління були самостійними моделями і навіть продавалися в Україні. Із 2013 по 2018 рік Teana вже був близнюком Nissan Altima, проте потім від цієї назви відмовилися.
