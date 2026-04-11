Nissan відкликає електромобілі Leaf 2026 року через ризик займання під час стоянки Сьогодні 05:20 — Технології&Авто

Через дефект батареї Nissan відкликає 51 електромобіль

Компанія Nissan відкликає 51 електромобіль Leaf 2026 модельного року через дефект батареї, який може спричинити перегрів і пожежу навіть під час паркування.

Про це повідомляє Autoblog.

Які автомобілі відкличуть

Йдеться про автомобілі, випущені з 17 липня по 26 листопада 2025 року. За даними американського регулятора, проблема пов’язана з літій-іонною батареєю на 78 кВт·год.

Під час виробництва могли бути пошкоджені краї катодного матеріалу окремих елементів, що підвищує ризик внутрішнього короткого замикання, перегріву та так званого теплового розгону.

Nissan вже зафіксувала два випадки перегріву — один у Японії та один у США. В обох випадках автомобілі були припарковані, вимкнені й не заряджалися. Про постраждалих або аварії компанія не повідомляла.

Власникам радять не заряджати авто

До усунення проблеми власникам таких Leaf рекомендують не заряджати автомобіль і паркувати його подалі від будівель та інших об’єктів.

Компанія також пообіцяла надати підмінний автомобіль через дилерську мережу, поки триває пошук остаточного технічного рішення.

Офіційне інформування власників має розпочатися з 17 квітня. Дилери перевірятимуть батареї та за потреби замінюватимуть окремі модулі або весь акумуляторний блок.





УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.