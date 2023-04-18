Nissan Serena перетворився на «послідовний гібрид» — Finance.ua

Nissan Serena перетворився на «послідовний гібрид» 18.04.2023, 01:19 — Фондовий ринок

Nissan Serena перетворився на «послідовний гібрид»

Мінівен Nissan Serena вкотре змінив покоління. Головним придбанням моделі шостої генерації стала інноваційна силова установка e-Power, яка перетворила її на послідовний гібрид. У складі системи 1,4-літровий бензиновий двигун HR14DDe (98 к.с.), електродвигун EM5, літій-іонна батарея, генератор та інвертор. Завдання ДВЗ — заряджання тягової батареї. За привід відповідає електродвигун віддачею 163 к.с. та 315 Нм крутного моменту. Привод — передній.

Також новому Serena дісталася перша у світі система управління енергоспоживанням, яка оптимізує роботу ДВЗ залежно від дорожніх умов. Це дозволило забезпечити середню витрату палива — 4,9-5,4 л/100 км.

Габарити Nissan Serena нового покоління — 4690×1695×1870 мм. Розмір колісної бази — 2870 мм. В основі моделі лежить модернізований несучий каркас попередника. Також вени розділили значну частину внутрішніх кузовних панелей.

Базовий Serena укомплектований 2,0-літровим бензиновим двигуном MR20DD потужністю 150 к.с. Працює агрегат у зв’язці з варіатором та переднім або повним приводом. Салон доступний у восьми- та семимісному компонуванні. В останньому випадку у другому ряді встановлені роздільні крісла.

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