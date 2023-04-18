Nissan Serena перетворився на «послідовний гібрид» — Finance.ua
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Nissan Serena перетворився на «послідовний гібрид»

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Nissan Serena перетворився на «послідовний гібрид»
Nissan Serena перетворився на «послідовний гібрид»
Мінівен Nissan Serena вкотре змінив покоління. Головним придбанням моделі шостої генерації стала інноваційна силова установка e-Power, яка перетворила її на послідовний гібрид. У складі системи 1,4-літровий бензиновий двигун HR14DDe (98 к.с.), електродвигун EM5, літій-іонна батарея, генератор та інвертор. Завдання ДВЗ — заряджання тягової батареї. За привід відповідає електродвигун віддачею 163 к.с. та 315 Нм крутного моменту. Привод — передній.
Також новому Serena дісталася перша у світі система управління енергоспоживанням, яка оптимізує роботу ДВЗ залежно від дорожніх умов. Це дозволило забезпечити середню витрату палива — 4,9-5,4 л/100 км.
Габарити Nissan Serena нового покоління — 4690×1695×1870 мм. Розмір колісної бази — 2870 мм. В основі моделі лежить модернізований несучий каркас попередника. Також вени розділили значну частину внутрішніх кузовних панелей.
Базовий Serena укомплектований 2,0-літровим бензиновим двигуном MR20DD потужністю 150 к.с. Працює агрегат у зв’язці з варіатором та переднім або повним приводом. Салон доступний у восьми- та семимісному компонуванні. В останньому випадку у другому ряді встановлені роздільні крісла.
За матеріалами:
autocentre.ua
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