Nissan презентував найдешевший кросовер вартістю $7100 (фото) — Finance.ua

Nissan презентував найдешевший кросовер вартістю $7100 (фото) 12.10.2024, 00:16 — Технології&Авто

Nissan презентував найдешевший кросовер вартістю $7100 (фото), Фото: Nissan

У Індії дебютував новий Nissan Magnite 2025. Компактний бюджетний кросовер пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж за ціною від 599 000 до 1 150 000 рупій ($7100 — 13 700), а пізніше з’явиться ще в 64 країнах світу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Фото: Nissan

Чотириметровий кросовер Nissan Magnite менший за Juke. Оновлена модель зберегла атлетичний дизайн із розширеними крилами та короткими звисами кузова.

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Їй збільшили радіаторну решітку замінили бампери, оновили фари та ліхтарі.

Фото: Nissan

У салоні покращили оздоблення та встановили покращений цифровий щиток приладів, а топова версія отримала 9,0-дюймовий тачскрін.

У всіх Nissan Magnite тепер 6 подушок безпеки, а дорожчі версії оснащені клімат-контролем, круїз-контролем, камерами кругового огляду та бездротовою зарядкою для смартфонів.

Фото: Nissan

Новий Nissan Magnite комплектують 1,0-літровими бензиновими двигунами: 72-сильним атмосферним та 101-сильним із турбонаддувом.

У першому випадку пропонують 5-ступінчасті механічну або роботизовану КПП, у другому — механіку або варіатор. Привід — виключно передній.

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