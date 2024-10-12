Nissan презентував найдешевший кросовер вартістю $7100 (фото) — Finance.ua
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Nissan презентував найдешевший кросовер вартістю $7100 (фото)

Технології&Авто
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Nissan презентував найдешевший кросовер вартістю $7100 (фото)
Nissan презентував найдешевший кросовер вартістю $7100 (фото), Фото: Nissan
У Індії дебютував новий Nissan Magnite 2025. Компактний бюджетний кросовер пройшов фейсліфтинг і надходить у продаж за ціною від 599 000 до 1 150 000 рупій ($7100 — 13 700), а пізніше з’явиться ще в 64 країнах світу.
Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Чотириметровий кросовер Nissan Magnite менший за Juke. Оновлена модель зберегла атлетичний дизайн із розширеними крилами та короткими звисами кузова.

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Їй збільшили радіаторну решітку замінили бампери, оновили фари та ліхтарі.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
У салоні покращили оздоблення та встановили покращений цифровий щиток приладів, а топова версія отримала 9,0-дюймовий тачскрін.
У всіх Nissan Magnite тепер 6 подушок безпеки, а дорожчі версії оснащені клімат-контролем, круїз-контролем, камерами кругового огляду та бездротовою зарядкою для смартфонів.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Новий Nissan Magnite комплектують 1,0-літровими бензиновими двигунами: 72-сильним атмосферним та 101-сильним із турбонаддувом.
У першому випадку пропонують 5-ступінчасті механічну або роботизовану КПП, у другому — механіку або варіатор. Привід — виключно передній.
За матеріалами:
Фокус
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